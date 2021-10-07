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زلزال قوي يضرب طوكيو

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن زلزالا قويا تقدر قوته بـ6.1 درجة ضرب العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وسجلت هزة بمقدار أكثر من 5 درجات على مقياس قوة الزلزال الياباني ذاته، وهو مستوى يمكن أن يسبب بعض الأضرار للمباني ومن الممكن أن يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت الهيئة إلى أن "العديد من خطوط القطارات توقفت بسبب الزلزال".

المصدر: "رويترز"

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