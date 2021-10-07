زلزال قوي يضرب طوكيو
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن زلزالا قويا تقدر قوته بـ6.1 درجة ضرب العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وسجلت هزة بمقدار أكثر من 5 درجات على مقياس قوة الزلزال الياباني ذاته، وهو مستوى يمكن أن يسبب بعض الأضرار للمباني ومن الممكن أن يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
وأشارت الهيئة إلى أن "العديد من خطوط القطارات توقفت بسبب الزلزال".
【速報】東京23区・埼玉南部で震度５強https://t.co/J8nE9WWZvj— 日テレNEWS (@news24ntv) October 7, 2021
気象庁によりますと、午後10時41分ごろ、震度５強の地震がありました。震度５強を観測したのは、東京23区と埼玉南部です。
この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/2qHmhSV4bc
المصدر: "رويترز"
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