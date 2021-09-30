شاهد.. الفيضانات تجرف السدود والأحواض المائية في تايلاند

باشرت السلطات التايلاندية إصلاح السدود وترميم حوض مائي صناعي تضرر بسبب فيضانات اجتاحت شمال شرقي البلاد.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في مناطق من مدينة بانكوك، بعد أن غمرت مياه الفيضان حوالي 70 ألف منزل وأدت إلى مقتل 6 أشخاص في المقاطعات الشمالية والوسطى من البلاد.

المصدر: وكالات