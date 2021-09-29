مقتل 24 شخصا بأعمال شغب بأحد سجون الإكوادور

أسفرت أعمال شغب في سجن مدينة غواياكيل غربي الإكوادور يوم الثلاثاء عن مقتل 24 نزيلا، وإصابة 48 آخرين.

وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة على السجن بعد خمس ساعات وبنشر ضباط شرطة داخله وعسكريين لحراسة المبنى من الخارج.

وقال مسؤولون إن أعمال الشغب شملت إطلاق نار وانفجارات ونجمت عن خلاف بين عصابتي السجن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية السجناء يطلقون النار من نوافذ السجن وسط دخان وانفجار أسلحة نارية ومتفجرات.

المصدر: AP