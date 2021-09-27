الآلاف يخرجون إلى شوارع تعز إحياءً لذكرى ثورة عام 1962

خرج الآلاف من اليمنيين إلى شوارع مدينة تعز يوم الأحد بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، التي أطاحت بالحكم الإمامي.

وأظهرت اللقطات المصورة تنظيم كرنفال وعروض خلال الاحتفال، فيما رفع المشاركون صورا ولافتات مؤيدة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

المصدر: رابتلي