الآلاف يخرجون إلى شوارع تعز إحياءً لذكرى ثورة عام 1962
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خرج الآلاف من اليمنيين إلى شوارع مدينة تعز يوم الأحد بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، التي أطاحت بالحكم الإمامي.
وأظهرت اللقطات المصورة تنظيم كرنفال وعروض خلال الاحتفال، فيما رفع المشاركون صورا ولافتات مؤيدة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
المصدر: رابتلي
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