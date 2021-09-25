بالفيديو.. جنوب إفريقيا تسيّر قطارا مستشفى لتطعيم السكان ضد كورونا
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أطلقت السلطات في جنوب إفريقيا قطارا مستشفى لإيصال اللقاحات لسكان المناطق النائية في البلاد، وتوفير فرصة التطعيم للجميع.
المصدر: أ.ب.
أطلقت السلطات في جنوب إفريقيا قطارا مستشفى لإيصال اللقاحات لسكان المناطق النائية في البلاد، وتوفير فرصة التطعيم للجميع.
المصدر: أ.ب.
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