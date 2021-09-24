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مناورات قوات الإنزال الروسية في مقاطعة ياروسلافل

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نشرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة 24 سبتمبر لقطات من تدريبات قوات الإتزال الروسية في مقاطعة ياروسلافل.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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