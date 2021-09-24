مناورات قوات الإنزال الروسية في مقاطعة ياروسلافل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd1f
نشرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة 24 سبتمبر لقطات من تدريبات قوات الإتزال الروسية في مقاطعة ياروسلافل.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة 24 سبتمبر لقطات من تدريبات قوات الإتزال الروسية في مقاطعة ياروسلافل.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.