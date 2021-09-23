على تويتر.. رئيس دولة يتحول إلى "أروع ديكتاتور"

غير رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، الصفة التعريفية لحسابه الرسمي على "تويتر" إلى "ديكتاتور السلفادور" قبل أن يغيرها مرة أخرى في اليوم التالي إلى "أروع ديكتاتور في العالم".

ووصف الإعلام في السلفادور ما قام به الرئيس بأنه رد "على المتحجين الذين وصفوه بالديكتاتور"، في حين لم يسمح مكتب الرئيس بالتعليق على تغير الملف الشخصي.

ووفقا لـ"واشنطن بوست" لم يصدر حتى الآن أي إعلان عن اختراق الحساب، بينما لايزال بوكيلة مستمرا في نشاطه على الموقع.

يذكر أن المحكمة العليا في السلفادور أصدرت قررا للسماح بترشح بوكيلة لولاية رئاسية جديدة في 2024، ما أثار انتقادات المعارضة والولايات المتحدة حيث يتولى بوكيلة رئاسة السلفادور منذ 2019، لتجتاح بعدها البلاد مظاهرات وصف فيها المحتجون نجيب بوكيلة بـ" الديكتاتور".

المصدر: RT