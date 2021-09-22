بالفيديو.. سبعينية تواجه لصا وتمنعه من سرقة حقيبتها وسط موسكو

سجلت كاميرا مراقبة وسط موسكو هجوم لص على معمرة وهو يحاول سرقة حقيبتها، لكن العجوز لم تستسلم وقررت مواجهته حتى بعد سقوطها أرضا، فاضطر إلى الهروب فيما أسرع أحد المارة لمساعدة المرأة.

وجاء في بيان إدارة شرطة موسكو أن تم القبض على المجرم بعد هجومه بوقت قريب ، أما المرأة، وهي في 70 من عمرها، فاحتاجت مساعدة طبية بعد الحادث.

المصدر: رابتلي