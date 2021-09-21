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شاهد.. فتاة تقتحم مكتب اتصالات بسيارتها شمال الرياض

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو سجلته كاميرات المراقبة في مكتب اتصالات شمال العاصمة السعودية الرياض يظهر لحظة اقتحام فتاة مبنى المكتب بسيارتها.

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