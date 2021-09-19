الجزائر تودع رئيسها الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى مثواه الأخير

شُيّع جثمان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد إلى مثواه الأخير في مقبرة العالية بالعاصمة الجزائر.

وأظهرت لقطات مصورة جثمان الرئيس الراحل محمولا على عربة عسكرية مرّت في موكب أمام جماهير المشيعين.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بحضور الرئيس عبد المجيد تبون الجنازةّ رفقة كبار المسؤولين في الدولة وأفراد من عائلة الراحل.

ووري بوتفليقة الثرى في مربع الشهداء داخل مقبرة العالية إلى جانب شخصيات كبيرة وشهداء حرب الاستقلال.

المصدر: رابتلي