شاهد.. أكثر من 10 آلاف مهاجر يحتشدون تحت جسر في تكساس الأمريكية

أعلن مسؤولون أمريكيون أن أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي، كثير منهم من هايتي، احتشدوا تحت جسر في ولاية تكساس اليوم الجمعة.

وقال برونو لوزانو، عمدة مدينة ديل ريو الواقعة على الحدود الأمريكية المكسيكية إن المهاجرين كانوا يجتمعون تحت جسر ديل ريو الدولي في منطقة تشرف عليها الجمارك ودوريات الحدود الأمريكية.

وحسب لوزانو فإن العديد منهم من هاييتي يأملون في البقاء في الولايات المتحدة حيث تعاني بلادهم من زلزال كبير واستمرار الاضطرابات السياسية.

المصدر: وكالات