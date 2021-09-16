شاهد.. رجل ينقذ نفسه من حريق بطريقة عجيبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb1e
صعد رجل على حافة المبنى المكون من 4 طوابق في محاولة منه لإنقاذ نفسه من حريق اندلع يوم الخميس في شقته في مدينة أنابا بجنوب روسيا.
وحسب وسائل الإعلام فإن رجال الإنقاذ سارعوا إلى مكان الحادث وساعدوه على النزول، كما أخلوا 15 ساكنا من المدخل وأخمدوا حريقا بمساحة 10 أمتار مربعة.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.