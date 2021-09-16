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شاهد.. رجل ينقذ نفسه من حريق بطريقة عجيبة

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صعد رجل على حافة المبنى المكون من 4 طوابق في محاولة منه لإنقاذ نفسه من حريق اندلع يوم الخميس في شقته في مدينة أنابا بجنوب روسيا.

وحسب وسائل الإعلام فإن رجال الإنقاذ سارعوا إلى مكان الحادث وساعدوه على النزول، كما أخلوا 15 ساكنا من المدخل وأخمدوا حريقا بمساحة 10 أمتار مربعة. 

المصدر: رابتلي

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