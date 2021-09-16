شاهد.. مجداف ينقذ امرأة من هجوم تمساح
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تمكنت امرأة في ولاية فلوريدا الأمريكية من تجنب هجوم تمساح ضخم بعد أن اقترب من لوح تجديف كانت فيه، حيث استخدمت مجدافها لدفع التمساح بعيدا عنها.
وتظهر مقاطع الفيديو محاولات فيكي ريمي بيكر للابتعاد عن التمساح الذي صرخ عليها بصوت عالٍ قبل استخدام المجداف.
المصدر: AP
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