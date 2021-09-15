شاهد.. مقاتلات تايوانية تقلع وتهبط على طريق سريع

تدربت طواقم مقاتلات تابعة للقوات الجوية التايوانية على الهبوط والإقلاع على أحد الطرق السريعة في مدينة بيندون، بإطار تمرين يحاكي تدمير العدو المفترض المطار التابعة له المقاتلات.

وشاركت في المناورة 4 مقاتلات بينها طائرة تايوانية للإنذار المبكر من طراز E-2K وطائرة F-16V الأمريكية الصنع وطائرة Mirage 2000-5 فرنسية الصنع.

المصدر: AFP + AP