شاهد.. مقاتلات تايوانية تقلع وتهبط على طريق سريع
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تدربت طواقم مقاتلات تابعة للقوات الجوية التايوانية على الهبوط والإقلاع على أحد الطرق السريعة في مدينة بيندون، بإطار تمرين يحاكي تدمير العدو المفترض المطار التابعة له المقاتلات.
وشاركت في المناورة 4 مقاتلات بينها طائرة تايوانية للإنذار المبكر من طراز E-2K وطائرة F-16V الأمريكية الصنع وطائرة Mirage 2000-5 فرنسية الصنع.
المصدر: AFP + AP
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