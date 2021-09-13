شاهد.. انهيار أرضي يمحو بلدة جبلية في المكسيك
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لقي شخص مصرعه وفُقد 10 آخرون إثر انهيار جزء من جبل يوم الجمعة على بلدة جبلية تلالنيبانتلا قرب عاصمة المكسيك مكسيكو سيتي.
وأظهرت لقطات مصورة يوم السبت الآثار التي خلفها الانهيار.
ووقعت الكارثة بعد انهمار أمطار غزيرة لأسابيع فوق المنطقة، وبعد أيام فقط من زلزال بقوة 7.0 درجة ضرب ألكابولكو. ويُعتقد أن الحدثين ساهما في حدوث الانهيار الأرضي يوم الجمعة.
المصدر: رابتلي
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