بالفيديو.. الجيش الصيني يمد جسرا عائما بطول ألف متر
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المهندسين العسكريين الصينيين يمدون جسرا عائما بطول ألف متر فوق نهر يانغتسي أطول نهر في آوراسيا.
المصدر: شبكات التواصل
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المهندسين العسكريين الصينيين يمدون جسرا عائما بطول ألف متر فوق نهر يانغتسي أطول نهر في آوراسيا.
المصدر: شبكات التواصل
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