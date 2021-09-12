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بالفيديو.. الجيش الصيني يمد جسرا عائما بطول ألف متر

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المهندسين العسكريين الصينيين يمدون جسرا عائما بطول ألف متر فوق نهر يانغتسي أطول نهر في آوراسيا.

المصدر: شبكات التواصل

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