شاهد.. قرية غارقة منذ 36 عاما تظهر من جديد في العراق
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أدى تراجع منسوب المياه في سد دهوك العراقي إلى ظهور آثار قرية غُمرت بالمياه منذ نحو 36 عاما.
وتظهر لقطات مصورة مبنى المدرسة في القرية وقد أحاطته الأصداف الجافة بعد موسم الجفاف.
ويرجح أن المباني التي ظهرت في المكان تعود إلى قرية غاري كسروكة، التي تسبب ملء حوض السد بالمياه بغرقها عام 1985.
المصدر: رابتلي
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