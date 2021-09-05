عرض سيارة "أوروس" فاخرة تعمل بالهيدروجين

شهد المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في فلاديفوستوك يوم الخميس عرض نموذج جديد لسيارة "أوروس" الروسية الفاخرة التي تعمل بالهيدروجين.

وتتميز السيارة بالمؤشرات البيئية المحسنة ولا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون. وتكفي كمية الوقود الهيدروجيني التي يمكن تزويد السيارة بها لـ600 كيلومتر.

المصدر: رابتلي