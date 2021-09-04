تعرف على مروحية الرئيس الروسي فلادمير بوتين من الداخل
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لأول مرة تظهر لقطات الجزء الداخلي لمروحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولة تفقد خلالها سير عملية بناء مرافق قاعدة "فوستوشني" الفضائية في مقاطعة آمور الروسية.
يذكر أن بوتين يستخدم النموذج المطور لمروحية من طراز مي-8 الذي تم تصنيعها خصيصا للرئيس الروسي.
المصدر: وكالات
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