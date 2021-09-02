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قوات النخبة في حركة طالبان تسيّر دوريات في مطار كابل

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أظهرت لقطات مصورة دوريات لقوات النخبة في حركة طالبان المسماة "لواء بدري 313" تجوب مطار كابل الدولي.

وسبق أن شُوهد قادة وأعضاء الوحدة العسكرية الخاصة لحركة طالبان"لواء بدري 313" يتجولون في مدرّج مطار حامد كرزاي الدولي يوم الثلاثاء بعد ساعات من انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

المصدر: رابتلي

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