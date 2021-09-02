سوريا.. بدء تنفيذ اتفاق درعا بحضور الشرطة العسكرية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6zt
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش السوري ومسلحين في حي الأربعين بدرعا البلد حيز التنفيذ، وذلك بحضور عناصر من الشرطة العسكرية الروسيّة في المركز.
وأظهرت اللقطات المصورة يوم الأربعاء، توافد بعض المسلحين إلى أحد المراكز المخصصة لتسليم الأسلحة والتوقيع على التسوية.
وتوصلت اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة درعا جنوب سوريا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى اتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق في درعا.
المصدر: رابتلي + RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.