سوريا.. بدء تنفيذ اتفاق درعا بحضور الشرطة العسكرية الروسية

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش السوري ومسلحين في حي الأربعين بدرعا البلد حيز التنفيذ، وذلك بحضور عناصر من الشرطة العسكرية الروسيّة في المركز.

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وأظهرت اللقطات المصورة يوم الأربعاء، توافد بعض المسلحين إلى أحد المراكز المخصصة لتسليم الأسلحة والتوقيع على التسوية.

وتوصلت اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة درعا جنوب سوريا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى اتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق في درعا.

المصدر: رابتلي + RT