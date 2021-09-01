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سوريا.. بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد

أخبار العالم العربي

سوريا.. بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد
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أفادت وكالة "سانا" السورية اليوم الأربعاء، بأنه بدأ تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد في مركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد.

يتبع..

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