سوريا.. بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد
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أفادت وكالة "سانا" السورية اليوم الأربعاء، بأنه بدأ تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد في مركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد.
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أفادت وكالة "سانا" السورية اليوم الأربعاء، بأنه بدأ تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد في مركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد.
يتبع..
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