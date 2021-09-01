إعصار إيدا "يدفن" السيارات بالوحل في محطة وقود بنيو أورلينز

غاصت السيارات بالوحل، يوم الثلاثاء، خارج محطة وقود بمدينة نيو أورلينز في أعقاب إعصار إيدا.

وتظهر اللقطات المصورة الأضرار التي أصابت عدداً من أعمدة الكهرباء المجاورة حيث انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل ومتجر في ولايتي لويزيانا وميسيسبي، مع توقعات بأن تستغرق عملية استعادة الكهرباء أسابيع بحسب مسؤولين.

المصدر: رابتلي