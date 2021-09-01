أسلحة ومروحيات معطوبة تركها الأمريكان وراءهم في مطار كابل

انتشرت مشاهد لمعدات ومروحيات عسكرية مدمرة تركها الأمريكان في مطار كابل الدولي.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه أعطب قبل انسحابه من مطار كابل ليل الاثنين طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية مضادة للصواريخ.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تدخل أفغانستان ضمن نطاق عمليات قيادته أن العتاد الذي تم تعطيله يشمل 73 طائرة، مؤكدا أن "هذه الطائرات لن تحلق من جديد".

المصدر: وكالات