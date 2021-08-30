إعصار "إيدا" يقتلع سقف مبنى في ولاية لوزيانا الأمريكية

تسبب إعصار "إيدا" باقتلاع سقف أحد المباني في ولاية لوزيانا الأمريكية يوم الأحد بعد أن ضرب المنطقة مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

عبر إعصار إيدا لويزيانا إلى ولاية ميسيسيبي بحلول يوم الاثنين، حيث من المقرر أن تصل سرعة الرياح إلى 240 كيلومترًا في الساعة.

المصدر: رابتلي