الولايات المتحدة.. زوبعة من النيران تتشكل في حرائق بجبال سييرا نيفادا

أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل زوبعة من ألسنة اللهب في منطقة الحرائق بكالدور في جبال سييرا نيفادا والمندلعة منذ 14 أغسطس الجاري.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن النيران تسببت في احتراق المئات من المنازل بالمنطقة، وأن ألسنة اللهب تقترب من مدينة لوس أنجلوس.

وتشارك الطائرات وفرق الإطفاء في محاولة السيطرة على الحرائق، ويجري إعداد السكان المحليين للإخلاء.

وفي المجموع، هناك 90 حريقا نشطا حاليا في الولايات المتحدة، 14 منها في كاليفورنيا.

المصدر: وكالات