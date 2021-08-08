الولايات المتحدة.. حريق "ديكسي" يستعر ليصبح ثاني أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا

أعلن مسؤولون أمريكيون أن حريق الغابات الذي يستعر في شمال كاليفورنيا أصبح ثاني أكبر الحرائق، يسجل في تاريخ الولاية، وذلك بعد أيام من تسببه في تدمير بلدة تاريخية لاستخراج الذهب.

وقال مسؤولو الإطفاء بالولاية إن "حريق ديكسي اتسع نطاقه ليأتي على نحو 463 ألف فدان، أو ما يعادل 724 ميلا مربعا (1876 كيلومترا مربعا)، حتى الساعة التاسعة (حسب التوقيت المحلي) وإنه جرى احتواؤه بنسبة 21 بالمئة".

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وتعتبر المساحة المحترقة في الولاية أكبر من مساحة مدينة هيوستن.

ويعد هذا الحريق ثاني أكبر حريق في الولاية بعد حريق هائل اندلع في أغسطس 2020 وأتى على ما يزيد على مليون فدان.

ولم تسفر حرائق الغابات حتى الآن عن وفيات.

وقال المسؤولون إن الحريق يهدد ما يقرب من 14 ألف مبنى ودمر بالفعل ما يزيد عن 400، بما في ذلك كل وسط مدينة غرينفيل تقريبا، وهي بلدة تعدين قديمة تقع على بعد 160 ميلا شمال سكرامنتو.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، لكن شركة "باسيفيك غاز أند إلكتريك" تقول إنه "ربما نجم عن سقوط شجرة على أحد خطوط الكهرباء التابعة للمرفق".

المصدر: "رويترز"