مشاهد جوية لأضرار الفيضانات الكارثية في ولاية تينيسي الأمريكية

خلّفت الفيضانات الكارثية في ولاية تينيسي الأمريكية ما لا يقل عن 10 قتلى وعشرات المفقودين حيث جرفت الأمطار الغزيرة عددا من المنازل والطرقات في الولاية.

وأعلن قائد شرطة مقاطعة همفريز كريس ديفيس أن 31 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

يشار إلى أنه تم إعلان حالة طوارئ فيضان مفاجئ لأجزاء من غرب وسط ولاية تينيسي بعد استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية على نفس المواقع منذ ليلة الجمعة.

المصدر: وكالات