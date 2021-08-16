مشاهد جديدة لأفغان يحاولون مغادرة كابل على أجنحة الطائرات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع جديدة تظهر محاولات الأفغان الفرار من كابل على أجنحة الطائرات المغادرة.

وتظهر اللقطات حوالي 10 أشخاص جالسين تحت الجناح، فيما يعبر شخصان آخران المدرج أمام الطائرة المتحركة.

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة من مطار كابل تظهر الأفغان وهم يتعلقون بطائرة عسكرية أمريكية ويحاولون التمسك بها لمغادرة أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد.

المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي