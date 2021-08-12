نصب دروع من الحاويات أمام منزل رئيس الوزراء الهندي مودي

نصبت شرطة نيودلهي لأسباب أمنية جدارا من الحاويات خارج مدخل القلعة الحمراء، المقر الرسمي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبيل الاحتفالات بعيد الاستقلال.

ويتكون الجدار من حاويات شحن مرتبطة ببعضها البعض بحيث تمنع دخول القلعة، حين يلقي رئيس الوزراء خطاب عيد الاستقلال للأمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الشرطة مثل هذا الجدار العالي الذي فاجأ السكان المحليين والسياح.

وهزت احتجاجات المزارعين الهند منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفض المزارعون الإصلاحات الحكومية ببيع منتجاتهم بشكل قانوني في أي مكان في البلاد وفق أسعار ثابتة تحددها الدولة.

المصدر: رابتلي