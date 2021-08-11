وزير خارجية إسرائيل يزور ضريح محمد الخامس في الرباط

زار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الأربعاء، الضريح الملكي حيث دفن الملكان الحسن الثاني ومحمد الخامس.

وجاء ذلك ضمن أول زيارة لمسؤول إسرائيلي كبير منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووضع لبيد، ذو الأصول المغربية، إكليلا من الزهور على الضريح وكتب كلمة شكر لملوك المغرب في سجل الزوار شاكرا "دعمهم الشعب اليهودي عبر التاريخ".

ومن المخطط أن يفتتح لبيد رسميا ممثلية دبلوماسية لإسرائيل في الرباط يوم الخميس.

وتأتي زيارة الوزير الإسرائيلي للمغرب بعد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية في ديسمبر الماضي.

المصر: رابتلي