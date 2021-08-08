تركيا تبث فيديو للحظة ترك خفر السواحل اليوناني مهاجرين على جزيرة غير مأهولة في بحر إيجة

نشرت وزارة الدفاع التركية شريط فيديو يظهر رصد إحدى طائرتها ترك خفر السواحل اليوناني مهاجرين على جزيرة غير مأهولة في بحر إيجة، حسب قولها.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأحد، أن طائرات مسيرة مكلفة بمتابعة حرائق الغابات جنوب وجنوب غربي البلاد، رصدت اقتراب زورق عائد لخفر السواحل اليوناني من جزيرة باشاك غير المأهولة التابعة لتركيا وتركه مجموعة من المهاجرين عليها.

وأضافت الوزارة أن فرق خفر السواحل التركي سارعت لإنقاذ المهاجرين الذين تركوا للموت على الجزيرة.

المصدر: وكالات تركية