الآلاف يفرون من منازلهم في العاصمة اليونانية مع وصول الحرائق إلى مناطق سكنية

فر آلاف الأشخاص من منازلهم شمال أثينا يوم الثلاثاء مع استمرار حرائق الغابات ووصولها إلى مناطق سكنية.

ووصل حريق كبير يوم الثلاثاء إلى الأطراف الشمالية من العاصمة أثينا، ووصلت النيران في الوقت الحالي إلى ضاحيتي فاربوبي وأكارنيس، مما دفع الآلاف إلى الفرار وتسبب بالإجلاء السريع.

وتسببت الحرارة الشديدة التي وصفتها السلطات بأنها الأسوأ في اليونان منذ عام 1987 بقطع إمدادات الطاقة وتسببت بحرائق الغابات.

وتشارك 5 طائرات و5 مروحيات في مكافحة الحرائق بالقرب من أثينا.

المصدر: AP