بالفيديو.. درجات الحرارة المرتفعة في المغرب تدفع المواطنين إلى الشواطئ
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توجه المواطنون والسياح إلى مسابح وشواطئ المغرب في عطلة الأسبوع مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في البلاد لتصل إلى 47 درجة مئوية في بعض المناطق.
وفي مراكش توافد السياح والسكان المحليون إلى حديقة أوسيريا المائية المعروفة بأنها من بين أكبر المسابح في إفريقيا.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية المغربية إن البلاد ستشهد موجة حارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 44 و 47 درجة مئوية. وحسب تقرير "أسوشيتد برس" قد وصلت درجات الحرارة في مدينة سيدي سليمان خلال الأسبوع الماضي إلى 49.6 درجة مئوية.
المصدر: أ.ب.