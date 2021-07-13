مقاتلة روسية ترافق طائرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة سو-30 الروسية رافقت اليوم الثالثاء 13 يوليو طائرة حربية أمريكية بعد رصد اقترابها من الحدود الروسية أثناء تحليق فوق مياه البحر الأسود.
وجاء في بيان الوزارة أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة EP-3E Ares التابعة لسلاح الجو الأمريكي. وبعد أن غيرت الطائرة العسكرية الأجنبية نهجها وابتعدت عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى مطار تموضعها. وتم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية