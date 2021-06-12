اكتشاف "إيطاليا مصغرة" بغابة ويلز في بريطانيا

اكتشف مجمع مكوّن من أكثر من 30 نسخة من المعالم الإيطالية الشهيرة المصغرة كانت مخبأة في غابة ويلز في بريطانيا.

وتم بناء "إيطاليا مصغرة" من قبل مزارع الدواجن الراحل مارك بورن وزوجته موريل منذ 25 عامًا كتذكير برحلاتهم المتكررة إلى إيطاليا، ولكن بعد وفاة بورن في عام 2009، هُجر المجمع وبدأ في التدهور مع مرور الوقت.

وتضم "إيطاليا مصغرة" أكثر من 30 نسخة من المباني التاريخية الإيطالية المصنوعة من الخرسانة وأسلاك الدجاج منها جسر "ريالتو" في البندقية وكاتدرائية "دومو" في فلورنسا، مع برج بيزا المائل.

المصدر: وكالات