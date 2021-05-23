بالفيديو.. أنصار حزب الله يحيون ذكرى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

احتشد المئات من أنصار حزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يوم الأحد احتفاء بنهاية القتال الأخير في غزة وإحياء للذكرى الـ21 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وتجمع المقاتلون والأنصار من الحزب عند السياج الحدودي المواجه لبلدة المطلة الإسرائيلية، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وأعلام حزب الله الصفراء ورددوا هتافات.

وقامت مركبات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" بدوريات في المنطقة أثناء الفعالية.

المصدر: أ.ب.