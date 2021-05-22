من الجو.. شاهد حجم الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

التقطت طائرة مسيرة لقطات توثق حجم الدمار الذي لحق بمدينة غزة جراء جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسيطرة على القطاع.

وصرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان اليوم السبت لوكالة "أسوشيتد برس" بأن ألفي وحدة سكنية دمرت بالكامل 15 ألف أخرى جزئيا بغارات إسرائيلية خلال جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما وانتهت بإعلان هدنة فجر أمس.

ولفت المسؤول إلى أن بين المباني التي دمرتها إسرائيل أربعة مساجد وعشرات مكاتب الشرطة في القطاع، مشيرا إلى أن معظم المرافق في منطقة غزة الصناعية إما دمرت أو تضررت خلال التصعيد.

المصدر: RT