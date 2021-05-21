احتفالات حاشدة فجرا في لبنان والأردن

شهدت العاصمة الأدرنية عمان، فجر الجمعة، احتفالات شعبية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرا ئيل و الفصائل الفلسطينية.

وخرج المئات في سياراتهم، حاملين أعلام فلسطين ومرردين أهازيج الانتصار والأغاني التراثية.

وشهدت مدينة صيدا جنوب لبنان، احتفالات حاشدة، لا سيما في مخيم "البص" للاجئين الفلسطينيين، حيث نزل المئات إلى الشوارع فجرا حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات النصر والدعم للمقاومة الفلسطينية.

#شاهد احتفالات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "البص" بمدينة صيدا اللبنانية، بانتصار المقــ,,اومة في غزة. #فلسطين_تنتصرpic.twitter.com/9MOhzmY00z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2021

المصدر: RT