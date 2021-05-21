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احتفالات حاشدة فجرا في لبنان والأردن

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احتفالات حاشدة فجرا في لبنان والأردن
Reuters
صورة تعبيرية
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شهدت العاصمة الأدرنية عمان، فجر الجمعة، احتفالات شعبية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرا ئيل و الفصائل الفلسطينية.

وخرج المئات في سياراتهم، حاملين أعلام فلسطين ومرردين أهازيج الانتصار والأغاني التراثية.

وشهدت مدينة صيدا جنوب لبنان، احتفالات حاشدة، لا سيما في مخيم "البص" للاجئين الفلسطينيين، حيث نزل المئات إلى الشوارع فجرا حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات النصر والدعم للمقاومة الفلسطينية. 

المصدر: RT

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