بالفيديو.. حريق هائل في مصنع الطلاء في رفح

أخمد رجال الإطفاء الفلسطينيون يوم الثلاثاء حريقا هائلا في مصنع للدهانات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهر فيديو صعود عمود كثيف من الدخان الأسود وألسنة اللهب في مبنى المصنع.

وقال السكان المحليون إن الحريق قد نتج عن غارة جوية إسرائيلية.

المصدر: أ.ب.

Palestinian fire fighters on Tuesday battled a massive blaze at a paint factory in southern Gaza's town of Rafah.

A thick column of black smoke and flames were seen coming out of the facility.

Locals rushed to remove paint buckets near the blaze.

The blaze was believed by locals to have been caused by an Israeli airstrike