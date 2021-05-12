أضرار مادية وبشرية في حولون وسط إسرائيل بعد استهدافها بالصواريخ

استهدقت صواريخ الفصائل الفلسطينية مدينة حولون جنوبي تل أبيب مما أدى إلى الأضرار المادية والحرائق وإصابات بين سكان محليين.

وتُظهر اللقطات التي تم تصويرها في حولون عدة سيارات مشتعلة وخدمات الطوارئ في مكان الحادث.

وأفاد موظفو الإسعاف المحليين، بإصابة عدد من الأشخاص أحدهم حالته خطيرة.

وبعد أن أعلنت حماس أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ على تل أبيب ووسط إسرائيل، دوت صفارات الإنذار دون توقف لعدة دقائق في أنحاء المدينة.

المصدر: رابتلي + وكالات