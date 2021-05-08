 
مباشر

أذان المغرب يرفع في على ضفاف نهر التايمز في لندن

فيديوهات

أذان المغرب يرفع في على ضفاف نهر التايمز في لندن
Reuters Simon Dawson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcpo

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رفع أذان المغرب فوق جسر برج لندن الشهير، الذي يربط بين ضفتي نهر التايمز.

ويظهر في الفيديو المؤذن وهو يقف على الجسر ويقوم برفع الأذان وسط تجمع الناس حوله. ويأتي ذلك كجزء من مباردة للإفطار الجماعي لعدد من المسلمين بتنظيم من مسجد شرق لندن.

المصدر: "المجلس"

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تابع على الهواء تحليق الصاروخ الصيني التائه قبيل سقوطه!