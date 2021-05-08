وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رفع أذان المغرب فوق جسر برج لندن الشهير، الذي يربط بين ضفتي نهر التايمز.

ويظهر في الفيديو المؤذن وهو يقف على الجسر ويقوم برفع الأذان وسط تجمع الناس حوله. ويأتي ذلك كجزء من مباردة للإفطار الجماعي لعدد من المسلمين بتنظيم من مسجد شرق لندن.

فيديو / أذان المغرب يرفع في على ضفاف نهر التايمز في لندن. pic.twitter.com/BeILEALeAj — المجلس (@Almajlliss) May 8, 2021

المصدر: "المجلس"