بعثة روسية سورية أثرية تباشر ترميم إحدى أقدم كنائس حلب

في إطار مشروع جديد للحفاظ على الآثار قامت البعثة الأثرية الروسية السورية برسم المخطط التمهيدي لترميم الكنيسة المسيحية في حلب.

وقام موظفو البعثة بوضع مخطط تصويري للكنيسة التي تم بناؤها منذ 1500 عام. هذه هي المرحلة الأولى من الاستعدادات لترميم الأثر المعماري.

ووفقًا لمشروع أعده علماء الآثار الروس مع زملائهم السوريين سيقوم أعضاء البعثة بفحص حوالي 10 كنائس تعود إلى أوائل العصور الوسطى والتقاط صور ومقاطع فيديو لها وإعداد نماذج ثلاثية الأبعاد ومخططات تقويمية للمناطق التي تقع فيها.

المصدر: وكالات