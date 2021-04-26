عملية واسعة النطاق ضد عصابات المافيا في إيطاليا

شنت الشرطة الإيطالية عملية واسعة النطاق ضد المافيا فجر الاثنين وألقت القبض على 99 شخصا يشتبه في صلتهم بعصابة "ستريشيليو" التي تسيطر على الأنشطة الإجرامية في منطقة بوليا.

وشارك في العملية المئات من ضباط الشرطة والسيارات والمروحيات ووحدات الشرطة الخاصة والدرك العسكري "كارابينيير"، بالتنسيق مع مديرية التحقيق المحلية لمكافحة المافيا.

وتأتي الاعتقالات في إطار تحقيق طويل الأمد يجري منذ عام 2015 وحتى الآن.

وجاء في بيان الشرطة أن المشتبه بهم احتجزوا بتهمة الارتباط بالمافيا والحيازة غير القانونية للأسلحة وتهريب المخدرات ومحاولة القتل والابتزاز.

المصدر: وكالات