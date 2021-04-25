بالفيديو.. طالب بيطري من المكسيك يربي أرانب عملاقة

نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية لقطات تظهر أرانب عملاقة يربيها طالب بيطري يدعي "كيرو يكين" من المكسيك، حيث يبلغ وزن بعضها 9 كيلوغرامات لتكون من أكبر الأرانب في العالم.

يذكر أن الأرانب تستخدم أحيانا في العلاج النفسي ويعتقد الشاب، وهو ينفذ بحوثه العلمية في هذا المجال، أن الكبيرة منها هي مثالية للاستخدام في العلاج حيث أنها هادئة و تسمح للناس بلمسها ، ولديها فرو ناعم للغاية، ولا تصدر أي ضوضاء أو حركات مفاجئة.

المصدر: CCTV



