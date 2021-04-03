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شاهد.. مستوطنون يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة والعصي

فيديوهات

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر مستوطنون يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة والعصي اليوم السبت أثناء تواجده بين كسرى وجالود جنوب نابلس مما أدى إلى إصابته بجروح.

وقال رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله حج محمد، إن "المسن وليد الشويكة (71 عاما) تعرض أثناء تفقده لأرضه في القرية إلى هجوم عنيف بالحجارة من قبل نحو 20 من مستوطني "ايش قوديش" المقامة على أراضي القرية.

وأردف أن الجيش الإسرائيلي "أعلن المكان منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول أصحاب الأرض إليها".

المصدر: وكالات

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