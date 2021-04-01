لأول مرة.. رصد مروحيات "كا-226" الروسية أثناء تدريبات الجيش السوري

رصدت المروحيات الروسية الخفيفة متعددة الأغراض، من طراز كا-226 لأول مرة أثناء تدريبات قوات النمر التابعة للقوات المسلحة السورية.

وتعتبر هذه الحوامة مروحية خفيفة حيث يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 3600 كغم ويمكن أن تحمل طاقما من شخص أو شخصين وحمولة تزن 785 كغم أو ما يصل إلى 7 ركاب. وتبلغ سرعة انطلاقها 190 كم/ ساعة. والحد الأقصى لسرعتها 210-220 كم/ ساعة.

وأجرت القوات السورية التدريبات على الحدود بين محافظتي حلب وحماة حيث قامت بتحرير القرية من مسلحين افتراضيين. وخلال التدريبات نقلت القوات الجوية الروسية باستخدام مروحية مي-8 المعلومات للقوات السورية.

المصدر: سبوتنيك