العثور على مسجل صوت قمرة القيادة في طائرة إندونيسية منكوبة

تسلّمت اللجنة الوطنية لسلامة النقل في جاكرتا الأربعاء، مسجل صوت قمرة القيادة (CVR) في الطائرة المنكوبة في يناير الماضي والتابعة لشركة "سريويجايا".

ورغم تحديد موقع مسجل الصوت من قبل الغواصين في يناير الماضي، إلا أنه لم يُسترد إلا يوم الثلاثاء.

وتباشر اللجنة الآن المرحلة التالية من التحقيق، في محاولة لفهم أفضل لمسار الأحداث التي أدت إلى الحادث.

يذكر أن طائرة بوينغ 737-500 تديرها شركة طيران سريويجايا تحطّمت في 9 يناير بعد وقت قصير من مغادرتها جاكرتا متوجهة إلى بونتياناك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 62 راكبا.

المصدر: رابتلي