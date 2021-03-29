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"احنوا رؤوسكم وتقوقعوا!".. لحظات تقطع الأنفاس داخل طائرة "بوينغ" هبطت اضطراريا في كراسنودار الروسية

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو من داخل طائرة "بوينغ 738" لحظة قيامها بالهبوط الإضطراري في مطار مدينة كراسنودار الروسية بعد عطل في رفارف الجناح.

وخاطبت المضيفة الركاب قائلة" "احنوا رؤسكم وتقوقعوا!" لتجنب أثر الهبوط القاسي.

وكانت الطائرة التي كانت على متنها 149 شخصا قد أقلعت من موسكو متوجهة إلى كراسنودار يوم الأحد، ولم يصب أي راكب جراء هذا الحادث. 

المصدر: وكالات

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