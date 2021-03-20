تدشين مركز توزيع المياه العملاق في سيفاستوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتمال بناء مجمع فريد للهندسة الهيدروليكية لتوفير المياه النظيفة لسكان سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.

ويضم المجمع بركة تخزين بسعة 150 ألف متر مكعب وبركة تراكم وسد وخرطوم لتوصيل المياه إلى قناة مياه دنيبر وثلاث محطات ضخ بالإضافة إلى مجمع لتزويد المياه ومنشآت التخلص من النفايات بما فيها معدات لتنظيف مياه الشطف والمياه العادمة المنزلية مع الخزانات الجوفية المتراكمة.

وبفضل هذا المجمع سيتم تزويد سيفاستوبول بحوالي 65 ألف متر مكعب من المياه كل يوم.

ويعاني مواطنو القرم من مشاكل إمدادات المياه في شبه الجزيرة منذ عام 2014 بعد أن قطعت السلطات الأوكرانية إمدادات المياه عبر قناة شمال القرم التي تربط مجرى نهر دنيبر بشبه الجزيرة وتوفر ما يصل إلى 90٪ من إمدادات المياه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + رابتلي